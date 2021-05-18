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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki:

18.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir" - "Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" - "Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

"Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin, 'Filistin düşmanlarına destek veren' bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği değerlerin Filistin davasının savunulması, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunması olduğunu vurguladı.

"Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece." ifadesine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleriyle görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız, içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan, bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz."

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