AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'ya tepki:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya "Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek Adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur." tepkisinde bulundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisi kararı sonrasında Yunanistan'ın yine her türlü kara propagandaya başvurduğunu belirterek Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının tarih ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın Avrupa'da başkentinde tek bir caminin bulunmamasıyla nam saldığını vurgulayan Çelik, Sakelaropulu'nun Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesinin tam bir çifte standart örneği olduğunun altını çizdi.

Yunanistan'ın dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülke olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskoposun huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelaropulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir. Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır."