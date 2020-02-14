AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten öğrencilere tavsiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da katıldığı bir açılış ve temel atma töreninde öğrencilere, “Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak. Sizin yürüdüğünüz yol, ne kadar insana, bilimsel bilgiye dayanan ne kadar insan şerefini yücelten bir yol olursa insanlığa o kadar katkısı olacak” dedi.

Çukurova Üniversitesinde öğrenci yurtlarının temel atma töreniyle, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binası, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Teknokent İdare Binası-Kuluçka Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Çarşı, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ek Arşiv Binası ve Bakım İşletme Binası-Atölyelerinin temel atma töreni düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, katılan herkese teşekkür etti.

“Sevgililer gününüz kutlu olsun”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı konuşmada, salondakilerin sevgililer gününü kutlarken, “Dünyayı bu kadar kötü hale getirenler kim derseniz onlar sevginin kıymetini bilmeyip sevgiden nasibini alamayanlar. Geçenlerde İdlib’te askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçik görüntüsünü gördünüz. Bir yandan operasyon yaparken bir yandan da soğukta kalmış köpek yavrusu görüyor. O köpek yavrusunu soğuktan korumaya çalışıyor sırt çantasına alıyor. O askerin sevgililer günü kutlu olsun. Büyük işler yaparız. Büyük bir milletiz ama esas olan insana verdiğimiz kıymetin büyümesi ve yücelmesidir” diye konuştu.