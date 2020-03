AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren güven tazeledi

"Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili açıklamalarında, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Esasen bizim kültürümüzde bilindiği üzere peygamber efendimiz ‘’Cennet annelerin anaların ayakları altındadır’ diye buyurmuştur. Zaten bizim her gün Kadınlar Günümüzdür. Bu vesileyle de dünyada da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Yani kadın dediğimiz evin direğidir. Çocukları büyüten özellikle evi çeviren hazırlayan gerçekten eli öpülesidir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımız hakikaten her an Türkiye için asıl olan İstiklal Harbinde değişik harplerde cephelere sırtlarında mermi taşıyan cephane taşıyan kahraman kadınlarımız vardır. Dolayısıyla şehit annelerimiz var onları yürekten selamlıyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün şehit ailelerine, annelerine ve eşlerine rabbim sabır cemil ihsan buyursun. Yani bugün şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa şehitlerimize borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Velhasıl kadınlar bizim başımızın tacıdır. Her gün kadınlar günüdür. Ama bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bütün hanımefendilerin gününü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.