Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında verilen yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına firar etmek üzereyken yakalandı.

Şarkıcı Güllü

POLİS TAKİBE ALDI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre iki ismin valizleriyle birlikte akşam 21.45 sıralarında kaçış hazırlığı içinde oldukları anda polis ekipleri tarafından takibe alındığı, operasyonun ise dakikalar içinde sonuçlanarak gözaltı işleminin gerçekleştirildiği öğrenildi. İstanbul'daki ilk işlemlerin ardından Gülter ve Ulu'nun, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova'ya sevk edilmeleri beklenirken, Başsavcılık dosyaya ilişkin ayrıntı vermedi. Gözaltı sonrası kaçış girişiminin nasıl ortaya çıkarıldığına dair incelemeler sürerken, soruşturmanın seyri ve yeni gelişmeler gün içinde netleşecek.

Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu