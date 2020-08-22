AK Parti Sur İlçe Başkanlığına Unat atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Sur İlçe Başkanlığına Murat Unat atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Murat Unat, mazbatasını alarak çalışmalara başladı. Göreve başlar başlamaz parti teşkilatını toplayan Unat, ilçedeki sorunları çözmek için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Unat, "Beni bu göreve layık gören ilçe merkezindeki dava arkadaşlarım, il teşkilatı, milletvekilleri ve genel merkeze teşekkür ederim. Davam için elimden geleni yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizdeki sorunların çözümü için tüm imkanlarımızı seferber edip, Sur’a layık olmaya çalışacağım" dedi.

Murat Unat Kimdir?

Murat Unat, 19 Eylül 1983 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğretimini doğduğu şehirde tamamlamasının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. NV Turkse Perenco-GEMTA’da Elektrik Bakım ve Onarım Şefi ile Diyarbakır Trafo Sanayi’inde (DTS) Satış Mühendisi görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu yana kendi şirketini kurarak sigortacılık sektöründe ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Lise yıllarından beri birçok sivil-toplum faaliyetlerine aktif bir şekilde katılım gösteren Unat, 23 Temmuz 2020 tarihinde devir aldığı Ak Parti Sur İlçe Başkanı görevini icra etmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Murat Unat, evli ve 3 çocuk babasıdır.

