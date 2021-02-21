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AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

21.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen’in vefat eden annesi Ayşe Ergen son yolculuğuna uğurlandı.Hayatını kaybeden Ayşe Ergen’in cenaze namazı Develi ilçesine bağlı Tombak mahallesi merkez camiinde öğle namazına müteakip kılındı.

AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen’in vefat eden annesi Ayşe Ergen son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Ayşe Ergen’in cenaze namazı Develi ilçesine bağlı Tombak mahallesi merkez camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il ve ilçe siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kılınan namazın ardından Ayşe Ergen’in cenazesi Tombak mahalle mezarlığına defnedildi.

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