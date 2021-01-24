AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan "bazı öğrencilere evlerinde karne vermesine" ilişkin açıklama:

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, kentte bazı öğrencilere evlerinde karne vermesine ilişkin, "Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü yurt genelindeki tüm okullarda "dijital karne" dağıtımı yapıldığını, kendilerinin de Tekirdağ'da ikamet eden ve halihazırda iletişimde oldukları üç ailenin üç başarılı evladına bir sürpriz gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bu sürprizimiz, zaten iletişim halinde olduğumuz velilerimiz tarafından (Burada belirtiyor olmaktan mahcubiyet duyuyorum ama his yoksunlarına belki bir cevap olacaktır; kızlarımızdan bir tanesi, babasını Kovid-19 belasından dolayı kaybetti.) talep edildi. Veliler karneleri bastırmışlar ve bizi davet ettiler. Bizler de böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik. Öyle zannediyorum ki başarılı kızlarımızı tebrik etmek, onlara hediyeler vermek, yetimleri sevindirmek; kalbinde duygu besleyen her insan için bambaşka bir mutluluk kaynağıdır."