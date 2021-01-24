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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan "bazı öğrencilere evlerinde karne vermesine" ilişkin açıklama:

24.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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"Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir" - "Amacımız sadece gençlerimize sürpriz yapmaktı ve iyiliği teşvik etmekti. Velilerden ve evlatlarımızdan da müsaade alarak paylaşmıştık"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, kentte bazı öğrencilere evlerinde karne vermesine ilişkin, "Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü yurt genelindeki tüm okullarda "dijital karne" dağıtımı yapıldığını, kendilerinin de Tekirdağ'da ikamet eden ve halihazırda iletişimde oldukları üç ailenin üç başarılı evladına bir sürpriz gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bu sürprizimiz, zaten iletişim halinde olduğumuz velilerimiz tarafından (Burada belirtiyor olmaktan mahcubiyet duyuyorum ama his yoksunlarına belki bir cevap olacaktır; kızlarımızdan bir tanesi, babasını Kovid-19 belasından dolayı kaybetti.) talep edildi. Veliler karneleri bastırmışlar ve bizi davet ettiler. Bizler de böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik. Öyle zannediyorum ki başarılı kızlarımızı tebrik etmek, onlara hediyeler vermek, yetimleri sevindirmek; kalbinde duygu besleyen her insan için bambaşka bir mutluluk kaynağıdır."

Karnelerin dağıtımı ve adreslerle ilgili bilginin paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı ile okul müdürünün herhangi bir bilgisinin olmadığını bildiren Özcan, şöyle devam etti:

"Hatta belki de sosyal medya paylaşımımız ile haberleri olmuştur. Zaten iletişim halinde olduğumuz bu ailelerden, paylaşım yapmak için de müsaade aldık. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir. Amacımız sadece gençlerimize sürpriz yapmaktı ve iyiliği teşvik etmekti. Velilerden ve evlatlarımızdan da müsaade alarak paylaşmıştık. Zira o çocukların yüzlerindeki tebessüm, gelecek tüm kötü eleştirilere bedeldi belki de. Birtakım insanlar, çocuklarımızın yüzlerine bir nebze de olsa mutluluk vermekten yıllardır uzak durdukları için her çabayı şerre, her fikri suizanna yormakta. Mevzu bahis çocuklar olduğunda bile hüsnüzan içinde düşüncelere kapılamayacak kadar mı kararttık kalplerimizi?"

Özcan, başarılarıyla yarınların umudu olan öğrencilerin yüzlerinde tebessüm bırakmak için yapılmış bu faaliyetin bambaşka noktalara çekildiğini ve yanlış anlaşıldığını görmenin ve anlamsız haberlere konu edilmiş olmasının kendisini fazlasıyla üzdüğünü, bu nedenle gerek eğitim camiası gerek veliler ve o öğrencilerin bu tartışmanın içinde yer almaması için sosyal medyadaki paylaşımları kaldırdıklarını kaydetti.

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