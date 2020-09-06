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AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede eski ilçe başkanı Taner Özer, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu.
Tekman Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Tekman Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, ilçe Koordinatörü Nuh Şenol, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karayazı eski ve yeni ilçe başkanları Servet Tutkun, Adnan Atalay, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Kongrede konseye tek aday ve eski ilçe başkanı Taner Özer, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardında bir konuşma yapan Özer, "Bu uzun ve kutlu seferde halka hizmet hakka hizmet düsturu devam eden süreçte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol arkadaşlığı yapmayı nasip ettiği için Allah’a hamd ediyorum. Davamızın özü olan bir söze vurgu yapmak isterim. “Gaye şahıs değil, şahısta tecelli eden davâ olmalıdır.” Her zaman inanıyoruz ki insanı büyük yapan kendi azmi, dostlarının desteği ve davasının güzelliğidir. Unutmamalıyız ki bizler bugün var, yarın yokuz ama bu ülke, bu millet bu dava ilelebet var olacaktır. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız dünya lideriniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz il başkanımız büyükşehir belediye başkanımız ilçe belediye başkanımızı ve hatta partimizin tüm üyeleri ile beraber ülkemizin kalkınması için her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı

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