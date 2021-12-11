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AK Parti Teşkilat Akademisi, İzmir'de eğitimlere başladı

11.12.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Heyecanımız dipdiri, bu hikayenin kahramanı üyelerimizdir"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçen 20 yılda ülkeye birçok hizmet kazandırdıklarını, gururlu olduklarını belirterek "Heyecanımız dipdiri, bu hikayenin kahramanı üyelerimizdir" dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi tarafından düzenlenen İzmir'deki eğitim programı, Balçova Termal Oteli'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının gösterimiyle başlayan eğitimin açılışında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşma yaptı.

Teşkilat mensuplarının yeteneklerini artırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı verilen eğitimin "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlendiğine dikkati çeken Dağ, eğitim verildiği salonun bu sloganın yaşadığı bir yer olduğuna işaret etti. Dağ, Gezi olayları sırasında aynı salonda bir toplantıya geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gezi olayları başlamış, İzmir'de de vandallar ortaya çıkmıştı. Duraklara, okullara, hastanelere birileri tarafından zarar verilmişti. Ben de Bayraklı'dan buraya gelirken Çankaya'da bir dershane ve durağın yerle bir edildiğini görmüştüm. Bu salonda bizim il danışma toplantımız vardı. Bu salon yine hınca hınç doluydu. Biz bu salondan hem İzmir'e hem Türkiye'ye çok güçlü mesaj vermiştik: 'Siz ne yaparsanız yapın, ortalığı yaksanız da yıksanız da biz dimdik buradayız ve Cumhurbaşkanı'mızın arkasındayız.' diye haykırdık. Allah'a hamdolsun o zaman o eylemleri yapmak isteyenler başarılı olamadılar. Başarılı olmadıkları gibi 2015 seçimlerinde de 2016 referandumunda da 2018-2019 seçimlerinde de AK Parti birinci parti olmuştur."

Gezi olaylarını planlayanların üçüncü havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi yatırımlara engel olmaya çalıştıklarını ama bu hizmetlerin bugün devreye alındığını aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada çok net bir şekilde görünen şu, biz bir hikaye yazdık, 20 yıl boyunca ülkeye çok şey kazandırdık, hizmetler kattık, bunun için gururluyuz. Heyecanımız dipdiri, bu hikayenin kahramanı üyelerimizdir. 30 ilçenin tamamında, İzmir'de sokak sokak gezen, AK Parti'ye gönül veren, sabaha kadar dua eden kardeşimdir. Bu hikayenin kahramanı hepinizsiniz."

İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 2 gün sürecek yoğun bir akademi programına başladıklarını ifade ederek bu programın teşkilatın motivasyonunu daha da artıracağına inandığını dile getirdi. Partilileri hiçbir dersi kaçırmamaları konusunda uyaran Sürekli, "Sizlere güveniyoruz. Bu hikaye devam edecek. 2023'te güçlenerek devam edecek. 2023'ün bir farkı var, İzmir'de de inşallah iktidar olacağız." dedi.

Açılışın ardından basına kapalı devam eden eğitimin ilk gününde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski bakan Faruk Çelik, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve yazar Şaban Kızıldağ'ın sunum yapacağı belirtildi.

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