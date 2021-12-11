YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. AK Parti Teşkilat Akademisi, Manisa'da eğitime başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi, Manisa'da eğitime başladı

11.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Teşkilat Akademisi, Manisa'da eğitime başladı

MANİSA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, gıda enflasyonundaki artışın farkında olduklarını belirterek, "İnşallah emekli, dar gelirli, asgari ücretli ve bu kapsamdaki vatandaşlarımızın tamamı için bir değerlendirme yaparak bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız." dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi tarafından düzenlenen Manisa'daki eğitim programı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda başladı.

Toplantıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, eğitim programlarını teşkilatın 2023 seçimlerine motivasyonu, birikimi ve tecrübelerini geliştirmek üzere yaptıklarını belirtti.

Programda yaklaşık 60 bin teşkilat üyesinin eğitim aldığına dikkati çeken Gündoğdu, "Bu hikayenin kahramanı sizsiniz" sloganıyla düzenledikleri program tamamlandığında 95 bin AK Partili'nin önemli kazanım elde edeceğini ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin 40 yıllık terör sorununu bitirdiğini, terör bataklığını dışarda kurutma mücadelesi verdiğini söyleyen Gündoğdu, CHP'nin ise terörle mücadeleyi destekler gibi görünürken sınır ötesinde yürütülen mücadeleye ilişkin tezkereye "hayır" dediğini aktardı.

Gündoğdu, "Attığınız adımlarda sizi terör ve PKK'yı sevenler alkışlıyorsa bu, iktidara geldiğinizde terörle mücadele etmeyeceğiniz anlamını taşır. Tezkereye 'hayır' dediler, 'evet demek cumhuriyete ihanettir' dediler. TSK'nın sınır dışına çıkmasına 'hayır' diyerek engel koyduğunuzda Kandil'i nasıl onların başına geçireceksiniz." diye konuştu.

Son dönemdeki ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını da dile getiren Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sahadan gelen tüm raporları dinliyor, görüşüyor, tartışıyor. Gıda enflasyonundaki artışın farkındayız. İnşallah emekli, dar gelirli, asgari ücretli ve bu kapsamdaki vatandaşlarımızın tamamı için bir değerlendirme yaparak, bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. AK Parti ile Türk milletinin kaderi ortaktır. Bu ortaklığı kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu, kahraman dedesiyle gurur duyuyorSeyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu, kahraman dedesiyle gurur duyuyor
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.