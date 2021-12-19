AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen ve dün başlayan Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda organize edilen programın ikinci gününde, GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş "Dünyanın Yeni Yıldızı", sanatçı Uğur Işılak "Motivasyon", AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir "AK Belediyecilik", araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun "Etkili İletişim" konularında sunum yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen eğitim programına, bazı milletvekilleri ile birlikte, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz