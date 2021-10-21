YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

21.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı "Teşkilat Akademisi" eğitimlerine Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da devam edecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" teması ile düzenlenen "Teşkilat Akademisi", 23-24 Ekim tarihlerinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da düzenlenecek eğitimlerle sürecek.

Eğitimlerin, teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dersleri yakından takip ettiği ve eğitimler hakkında sık sık raporlar ile bilgilendirildiği, önümüzdeki dönemde illerde yapılacak eğitimlere video konferans yöntemi ile katılacağı da belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Ankara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandıAnkara'da inşaat kirişlerinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:38
İkindi
15:38
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Bartum Eczanesi
Cankaya
Bilgesu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Hande Eczanesi
Cankaya
Hasbahçem Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.