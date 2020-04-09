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AK Parti teşkilatı 300 adet gıda kolisi bağışında bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 09.04.2020 18:40 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Av.

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve İl Teşkilatı korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi ve giderilmesi için oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na 300 gıda kolisi bağışında bulundu.
Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na 300 gıda kolisi ve İl Emniyet Müdürlüğüne de 600 adet tulum bağışında bulunduklarını belirten İl Başkanı Altınöz, “Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda bir nebzede olsa katkıda bulunmak için her sene gerçekleştirdiğimiz iftar programımızı bu sene gerçekleştirmeyip, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Karabük Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuna 300 gıda kolisi alıp bağışladık" dedi.
Vali Gürel, yapılan bağıştan dolayı Ak Parti İl Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Hayırseverler tarafından bağışlanan ayni yardımların ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırıldığını ve bu zor günlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.
‘Muhtarlardan ve vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyasına destek’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyasına” vatandaşların yoğun desteği devam ediyor. Son olarak kampanyaya AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz’ün babası olan Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz iki maaşını bağışlayarak destek oldu.
Öte yandan Cemaller Köyü Muhtarı Adem Atay ile birlikte Ayşe Gömeç, Asiye Atay, Hasan Gömeç, Zeki Atay, Yüksel Saygun, İsmail Saygun, Mustafa Saygun ve Sabri Coşkun isimli vatandaşlarda Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak bağışta bulundular.

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