YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. AK Parti Tokat teşkilatından Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

AK Parti Tokat teşkilatından Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

22.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Tokat teşkilatından Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

AK Parti Tokat teşkilatı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Zengin hakkında yapılan paylaşımı kınadıklarını söyledi.

Mecliste yaşanan sataşma ile ilgili gerekli cevabı mecliste Zengin'in verdiğini anlatan Arslan, "Akabinde bütün terör örgütleri bir araya geldiler. PKK, FETÖ, DHKP/C sistemli bir şekilde, bir organizasyonla Grup Başkanvekilimize sosyal medya üzerinden ciddi bir saldırı başlattılar. Bunların kendi sosyal medya hesabı gruplarından nasıl saldıracakları, hangi mesajlarla saldıracaklarına dair kendi aralarında yaptıkları yazışmaları var, ciddi ve sistemli bir saldırı var. İtibarsızlaştırma çalışması var. Ama Özlem Zengin, bunların hepsinin üstesinden gelecek güçte, iradede, kuvvette ve imana sahip. Bunların hepsini de alt edecek birikime sahip. Topu gelsin, hepsi birden gelsin yine Özlem Zengin'i susturmaya güçleri yetmez." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da olmazsa olmaz ilkeleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bunlar ahlak, iyi insan olma, bir şey yaparken başka bir insanın kişisel haklarına herhangi bir şekilde helal getirmemek, inandığımız inanç gereği olması gerekiyor. Hem de yapmış olduğumuz iş gereği bunun böyle olması gerekiyor. Ama bugün baktığımızda, Tokat'ın ve Türkiye'nin değeri olan milletvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, çirkin, ahlaksız, hiçbir kimsenin tasvir edemeyeceği birtakım söylemlerle bugün birtakım güruh, azgın bir güruh saldırılar gerçekleştiriyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hem buradaki biz Tokatlılar hem de bütün AK Parti camiası olarak değerli Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ivana yine formunda! Ivana yine formunda!
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı

Tokat Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:52
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Mansızlar Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Öztürk Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Kamyonete çarpan kurye yaralandı

Kamyonete çarpan kurye yaralandı

Mezarlık yolunu piste çevirdiler, bidonlarla kaydılar

Mezarlık yolunu piste çevirdiler, bidonlarla kaydılar

Kardan keçi yaptı

Kardan keçi yaptı

GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.