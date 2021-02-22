AK Parti Tokat teşkilatından Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Mecliste yaşanan sataşma ile ilgili gerekli cevabı mecliste Zengin'in verdiğini anlatan Arslan, "Akabinde bütün terör örgütleri bir araya geldiler. PKK, FETÖ, DHKP/C sistemli bir şekilde, bir organizasyonla Grup Başkanvekilimize sosyal medya üzerinden ciddi bir saldırı başlattılar. Bunların kendi sosyal medya hesabı gruplarından nasıl saldıracakları, hangi mesajlarla saldıracaklarına dair kendi aralarında yaptıkları yazışmaları var, ciddi ve sistemli bir saldırı var. İtibarsızlaştırma çalışması var. Ama Özlem Zengin, bunların hepsinin üstesinden gelecek güçte, iradede, kuvvette ve imana sahip. Bunların hepsini de alt edecek birikime sahip. Topu gelsin, hepsi birden gelsin yine Özlem Zengin'i susturmaya güçleri yetmez." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da olmazsa olmaz ilkeleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bunlar ahlak, iyi insan olma, bir şey yaparken başka bir insanın kişisel haklarına herhangi bir şekilde helal getirmemek, inandığımız inanç gereği olması gerekiyor. Hem de yapmış olduğumuz iş gereği bunun böyle olması gerekiyor. Ama bugün baktığımızda, Tokat'ın ve Türkiye'nin değeri olan milletvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, çirkin, ahlaksız, hiçbir kimsenin tasvir edemeyeceği birtakım söylemlerle bugün birtakım güruh, azgın bir güruh saldırılar gerçekleştiriyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hem buradaki biz Tokatlılar hem de bütün AK Parti camiası olarak değerli Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

