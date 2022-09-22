AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, içinde bulunduğu otomobilin kaldırıma çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

Tayfun Yurtsever'in kullandığı 34 RB 7788 plakalı otomobil, Akyazı Tüneli çıkışında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kazada, AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin'in oğlunun düğününden dönen AK Parti Milletvekili Salih Cora ile sürücü, yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



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