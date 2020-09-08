YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu

SİNOP HABERLERİ  | 08.09.2020 19:05 | Son Güncelleme

AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı’na Genel Merkezde yapılan istişareler sonucunda Turan Yıldırım getirildi.AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucunda AK Parti’nin yeni ilçe Başkanı Turan Yıldırım oldu.AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, "Partimizin İlçe Başkanlığı adaylığı için Ankara’ya davet edidim.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu

AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı’na Genel Merkezde yapılan istişareler sonucunda Turan Yıldırım getirildi.
AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucunda AK Parti’nin yeni ilçe Başkanı Turan Yıldırım oldu.
AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, "Partimizin İlçe Başkanlığı adaylığı için Ankara’ya davet edidim. Burada, Genel Merkez ile istişare sonucunda ilçe başkanlığı görevi tarafıma tebliğ edildi. İlçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Yıldırım, önümüzdeki günlerde yeni yönetimini oluşturarak, bu ay içerisinde belirlenecek kongreye yeni yönetimi ile seçime girecek.
Yıldırım, partinin kuruluşundan bu yana partide görev almış,Türkeli için nefer olmuş herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bakan bir daha bakıyor! Bakan bir daha bakıyor!
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti

Sinop Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:09
Yatsı
20:33

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Boyabat Eczanesi
Boyabat
Elif Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sinop Belediyesi cepte
Sinop Belediyesi cepte
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.