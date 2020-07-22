YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. AK Parti üye çalışmalarına hız verdi

AK Parti üye çalışmalarına hız verdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, partiye üye çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiğini açıkladı.Kendisinin de bizzat üye çalışmalarına katıldığını dile getiren Mustafa Alkayış, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda AK Parti üyelerinin bir yandan güncellendiğini diğer yandan da yeni üyelerin kaydedildiğini söyledi.Alkayış, “AK Parti ailemizi genişletmeye halkımızın bütün kesimlerini partimizle buluşturmaya gayret ediyoruz.

AK Parti üye çalışmalarına hız verdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, partiye üye çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiğini açıkladı.
Kendisinin de bizzat üye çalışmalarına katıldığını dile getiren Mustafa Alkayış, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda AK Parti üyelerinin bir yandan güncellendiğini diğer yandan da yeni üyelerin kaydedildiğini söyledi.
Alkayış, “AK Parti ailemizi genişletmeye halkımızın bütün kesimlerini partimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda merkez ilçe teşkilatımız olarak bütün teşkilat kademelerimizle bütün vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, Cumhurbaşkanımızın selamı ile partimizi daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu noktada AK Parti İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız ve köy başkanlarımız olmak üzere çok geniş bir teşkilat ağı ile sahadayız.
AK Parti teşkilatı olarak partimize gönül vermiş Cumhurbaşkanımız misyonuna ve vizyonuna sahip çıkan her hemşerimize ulaşmaya onlarla bir araya gelmeye özen gayret gösteriyoruz. Bu noktada hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz, her zaman partimize, Cumhurbaşkanımıza her dönemde çok büyük destek verdi. Sahada da görüyoruz ki bu destek aynı şekilde devam etmektedir. Bu destek ve bu ilgi elbette hem sorumluluğumuzu arttırmakta hem de çalışmalarımızda heyecanımızı arttırmaktadır. Üye çalışmalarımızı özellikle sosyal medyadan ve basın yayın organlarından takip eden hemşerilerimiz mesajları ile veya telefon ederek bizlere ulaşıyor.
AK Parti Adıyaman Merkez İlçe başkanlığı olarak bizler 33 mahallede faal çalışmalar yürüten mahalle başkanlıkları olan bir partiyiz. Bu vesile ile hemşerilerimiz hangi mahallede oturuyorlar ise o mahallenin mahalle başkanına ulaşarak rahatlıkla partimize üye olabilirler. Hanım kardeşlerimiz kadın kolları üzerinden, genç kardeşlerimizde gençlik kollarımız üzerinden partimize üye olabilirler. Günün her saati iletişim kanalları üzerinden bizlere ulaşırlarsa kendileriyle iletişime geçerek istişarelerimizi gerçekleştiririz. Adıyamanlı hemşerilerimize tekrardan partimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıkları İçin çok teşekkür ediyorum. Üye çalışmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti üye çalışmalarına hız verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:51
Yatsı
21:25

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Hazal Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.