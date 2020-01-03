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  4. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın acı günü

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın acı günü

VAN HABERLERİ  | 03.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın kayın validesi Binnaz Arvas (72), tedavi gördüğü Van’daki hastanede vefat etti.Merhume Arvas’ın cenazesi, Erciş Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde Cuma namazı sonrası büyük bir katılımla kılınan cenaze namazının ardından, atalarının meftun bulunduğu Nişancı Mahallesi Arvasi Kabristanlığında toprağa verildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın kayın validesi Binnaz Arvas (72), tedavi gördüğü Van’daki hastanede vefat etti.
Merhume Arvas’ın cenazesi, Erciş Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde Cuma namazı sonrası büyük bir katılımla kılınan cenaze namazının ardından, atalarının meftun bulunduğu Nişancı Mahallesi Arvasi Kabristanlığında toprağa verildi. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın kayın validesi Binnaz Arvas’ın cenazesine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Gülaçar ve İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çok sayıda bürokrat, AK Parti Van il ve ilçe teşkilat başkan ve üyeleri, vatandaşlar ile Arvas ailesinin mensupları katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ile birlikte Milletvekili Arvas’a taziye dileklerinde bulundu.

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Ipekyolu
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Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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