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AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan Kurban bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal yayımladığı mesajda, "Kıymetli hemşerilerim; ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayan, manevi değerlerimizden biri olan Kurban bayramını hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

AK Parti Van Milletvekili Kartal’dan Kurban bayramı mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal yayımladığı mesajda, "Kıymetli hemşerilerim; ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayan, manevi değerlerimizden biri olan Kurban bayramını hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin ülkemizde de devam ediyor olması sebebiyle büyüklerimizi, dostlarımızı ziyaret etmekten kaçınalım. Bayram neşemizi iletişim araçlarımız ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek geçirelim. Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın, basın mensuplarımızın, bayram süresince görevi başında olan çalışanlarımızın ve tüm kamu görevlilerinin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi.

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