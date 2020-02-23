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AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’dan sınır kapısı ve deprem açıklaması

VAN HABERLERİ  | 23.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, sınır kapısı ve Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili açıklama yaptı.İran’da korona virüsünden dolayı ölümlerin artmasıyla İran ile Türkiye sınırındaki kapılar geçici olarak kapatıldı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, sınır kapısı ve Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili açıklama yaptı.
İran’da korona virüsünden dolayı ölümlerin artmasıyla İran ile Türkiye sınırındaki kapılar geçici olarak kapatıldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Uluslararası Sağlık Tüzüğü çerçevesinde İran’dan ülkemize yapılacak kara ve demir yolu geçişleri bugün saat 17:00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20:00 itibarıyla İran’dan Türkiye’ye tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Sağlık Bakanlığımız Korona Virüs Bilim Kurulu tavsiye kararı ile komşumuz İran’daki durumdan ötürü bir süreliğine sınır kapılarımızın kapatılması uygun görülmüştür. En kısa sürede korona virüs tehdidin ortadan kalkması ve sınır kapılarımızın tekrar açılması için gerekli çalışmalar yapılıyor. İran devletine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye bu konuda desteklerini her daim sürdürecektir" dedi.
Başkale ilçesindeki depreme de değinen Gülaçar, "Merkez üssü İran Hoy kenti olan deprem sebebiyle Başkale ilçemize bağlı; Kaşkol, Güvendik, Özpınar, Gelenler mahallelerinde kerpiç evlerin yıkılması sonucu vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Mahallelerimizle (köy) ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

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