YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu

AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu

MALATYA HABERLERİ  | 08.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti Yazıhan 7.

AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu

AK Parti Yazıhan 7. olağan ilçe kongresi gerçekleşti. Kongrede başkanlığa tekrar Veysel Ateş seçildi.
AK Parti Yazıhan 7. olağan ilçe kongresine, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, partinin ilçe teşkilatı ve kalabalık partililer katıldı.
AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, kongrede yaptığı konuşmada, “Türkiye son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bir yandan depremler, diğer yandan İdlib operasyonu ve şehitlerimiz vardı” diyerek, Suriye meselesine temas etti.
“Suriye’de ne işimiz var” diye soranlara cevap veren Tüfenkci, “Biz, keyfimizden değil, zorunluluktan oradayız. Terör örgütleri silinene kadar biz orada olacağız, kimse kusura bakmasın. Suriye üzerinde oynanan hesap, Türkiye üzerinden oynana hesap var. Bu hesapları bozacağız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.
Bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan ekonomiyi de asla ihmal etmediklerine dikkat çeken Tüfenkci, “Enflasyon ve faizler düşmeye devam ediyor” dedi.
“Topraksız sera organize sanayisini Yazıhan da kuruyoruz”
Yazıhan ilçesine yapılan hizmetleri de dile getiren Tüfenkci, “Topraksız sera organize sanayisini Yazıhan da kuruyoruz. Bu da ilçenin kalkınmasına ve istihdama sebep olacak. Yazıhan 2 yıl sonra çok farklı bir Yazıhan olacak. İşimiz hizmet, gücümüz millet” şeklinde konuştu.
Milletvekili Ahmet Çakır ise, AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetlerden söz ederek, kongrenin hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Çakır, Biz komşu ülkeden bize saldıran terör örgütlerine imkan vermeyeceğiz. Dış güçlerin maşası olan terör örgütlerine sınırımızın yakınındaki faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de konuşmasında, yapılan hizmetlerden söz etti.
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, da konuşmasına, “Güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Veysel Ateş ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.
Koca, "Yazıhan ilçesi, AK Parti ile makus talihini yendi. Müreffeh bir ilçe oldu. Yazıhan ve Malatya’da da cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha aydınlık yollara birlikte gideceğiz. Tarım ve sera organize sanayi bölgesi ile Yazıhan daha da gelişecektir. Malatya’da partizanca davranıldığını iddia edenler var. İspat etmezseniz, siz müfterisiniz. Biz onlara aldırmadan, hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra, AK Parti Malatya’nın Yazıhan ilçe seçimi sonucu başkanlığı tekrar Veysel Ateş seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Duru Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.