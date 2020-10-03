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AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı 7.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa Faruk Günay seçildi.
Yenice ilçesinin Park Yenice Düğün Salonunun bahçesinde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 27. dönem Isparta Milletvekili ve Çanakkale İl Koordinatörü Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Yenice AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal ve Oktay Arslan ile partililer katıldı.
Kongrede divan başkanlığını 27. Dönem Isparta Milletvekili ve Çanakkale İl Koordinatörü Mehmet Uğur Gökgöz yaptı. Faaliyet ve denetim raporları, gelir gider cetvelleri okundu. Protokol konuşmalarının ardından tek listenin katıldığı Yenice AK Parti 7. Olağan Kongresinde Faruk Günay ilçe başkanlığına seçildi.
Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Mustafa Gündoğan, Hüseyin Turna, Mehmet Ali Demir, Musa İnal, Engin Oral, Erkan Şen, Tahir Çanlı, İslam Akın, Mustafa Ceylan, Ahmet Demir, Abdullah Hüseyin Güngör, Mehmet Kadir Binzet, Ayşegül Ay ve Gülşen Kaymak

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