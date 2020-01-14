AK Parti Yenice İlçe Başkanı Kırık görevinden istifa etti

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa etti. Kırık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok değerli hemşehrilerim, AK davamızın gönüldaşları 07.09.2016 yılında atama yolu ile görevlendirildiğim ve 18.08.2017 yılı 6. Olağan Kongrede seçilerek göreve devam ettiğim ve 7. Olağan Kongre gününe kadar görevime devam edeceğim. İlçe Başkanlığım sürecini AK Parti Genel Merkezi ve Genel Merkez İl Koordinatörümüz Dr. Mustafa Esgin, İl Başkanımız Av. İsmail Altınöz, milletvekillerimiz Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İlçe Koordinatörümüz Murat Derecik, İlçe Yönetim Kurulumuz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Yönetim Kurulları Başkanlarımız ve dostlarım, arkadaşlarım ve de özellikle de ailem olmak üzere yapmış olduğum istişareler ve değerlendirmeler sonucunda 7. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığı Adaylığı müracaatında bulunmayacağının kararını belirtmek isterim. Almış olduğum bu kararın saygı ile karşılanmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 42 ay 3.5 yıl görev yaptığım AK Parti gönüldaşlarımız ile onurla şerefle taşıdığımız bu kutlu görev süresinde 16 Nisan 2017 halk oylaması 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri olmak üzere teşkilatımızın bütün kademelerinde görev alan Başkanlarımız ile AK gönüldaşlarımız ile memleketimiz için ve ilçemiz için ve AK davamız için mücadele vermeye çalıştık. Elbette ki bu zorlu süreçte hatalarımız olmuş olabilir, kalp kırgınlıklarımız olabilir. Birbirlerimizle hak ve hukuklarımız olabilir. Yaşanan olaylar ve süreçler memleketimiz içindir ve AK davamız içindir ve ilçemiz içindir. Arkadaşlarımızla AK gönüldaşlarımızla görev yaptığımız görev süresince AK davamızın, memleketimizin ve ilçemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye çalıştık. Memleketimize ve ilçemize yatırımların önünü açmak için mücadele etmenin gayreti içerisinde olduk. Memleketimizde yaşatılmaya çalışılan yeni kapı ruhunu ilçemizde hissettirmek cumhur ittifakının yapısına zarar vermemek için gayret ve çabalar gösterdik. Görüş ve fikirleri ayrı olan kardeşlerimizin ve siyasi parti teşkilatlarının birbirleri ile kaynaşmasını sohbet ortamlarının oluşturulmasını sağlamaya çalıştık. Görev yaptığımız 42 aylık süre içerisinde yola çıktığımız birçok projelerden çoğunluğunun gerçekleşmesinin onurunu ve gururunu, gerçekleşmeyen projelerimizin üzüntüsünü yaşadık." ifadelerini kullandı.