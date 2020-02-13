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AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı’na Yirmibeş atandı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı görevine Erdal Yirmibeş atandı.AK Parti Yenice ilçe Başkanı Yılmaz Kırık’ın 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından 4 isim Ankara’ya davet edildi.

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı’na Yirmibeş atandı

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı görevine Erdal Yirmibeş atandı.
AK Parti Yenice ilçe Başkanı Yılmaz Kırık’ın 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından 4 isim Ankara’ya davet edildi. AK Parti Karabük İl Başkanlığında AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu Ankara’ya Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Sabri Kökçü ve Ali Karakaş çağrıldı. 4 aday ile bire bir görüşme yapan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 23 Şubat’ta yapılacak olan olağan kongrede Erdal Yirmibeş başkanlığında seçimlere katılmasına karar verildi.

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı’na Yirmibeş atandı

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