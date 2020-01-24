AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz’den Emirdağ’a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman ÖZ ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu yapılan faaliyet, hizmet ve projelerden oluşan brifing sundu. Ege Bölge Koordinatörü Abdurrahman Öz yapılan faaliyetlerden dolayı Başkanı Serkan Koyuncu’ ya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

