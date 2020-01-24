YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz’den Emirdağ’a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz’den Emirdağ’a ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu ziyaret etti.AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman ÖZ ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’yu ziyaret etti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman ÖZ ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş Emirdağ Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu yapılan faaliyet, hizmet ve projelerden oluşan brifing sundu. Ege Bölge Koordinatörü Abdurrahman Öz yapılan faaliyetlerden dolayı Başkanı Serkan Koyuncu’ ya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptıİl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı
Bağ evi hırsızları yakalandıBağ evi hırsızları yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:15
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Akçin Eczanesi
Dinar
Cihan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.