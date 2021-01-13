YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav atandı

AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav atandı

13.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gençlik Kolları Yönetim Kurulu yeniden belirlenirken, başkanlığa Salih Tav atandı.AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atana Salih Tav yaptığı açıklamada, “AK Parti, bu güne kadar girdiği her seçimlerde en fazla oy oranını alan parti olmuştur.

AK Parti Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gençlik Kolları Yönetim Kurulu yeniden belirlenirken, başkanlığa Salih Tav atandı.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atana Salih Tav yaptığı açıklamada, “AK Parti, bu güne kadar girdiği her seçimlerde en fazla oy oranını alan parti olmuştur. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kurulduğu günden bu güne milletin gönlünde taht kurmuş olmasıdır. Bizde bu sorumluluğun bilin bilinci içerisinde çalışmalarımı ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Allah’ın izniyle. ‘Gençlere siyasette yer vermek ustalığın şiarındandır” diyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız ile yol arkadaşlığı yapacak gençler olarak çok şanslıyız. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri gençlerin omuzunda yükselecek biz de hedeflerimiz doğrultusunda her gencin gönlüne girmeyi kendimize şiar ederek, cadde cadde, sokak sokak AK Dava’yı ve AK İcraatları anlatacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.
Tav, AK Parti’yi 2023 hedeflerine taşıyacak Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyelerini şöyle açıkladı:
“Abdullah Furkan Özkaya, Ahmet Karabulut, Ali Karadeniz, Aslıhan Nida Derinpınar, Aybüke Boskuş, Ayşegül Han, Bahar Akçadağ, Bayram Fırat, Birol Öcal, Buğra Can Fırat, Burcu Yılmaz, Celal Akbaş, Ege Akmil, Fatma Kılıç, Furkan Duman, Lütfü Gökçe, Miraç Deniz, Miraç Koç, Muhammed Selim Atmaca, Nidanur Uludağ, Oğuzhan Ataş, Osman Kıraçlı, Özlem Taztepe, Samet Güneş, Sena Canpolat, Sena Özcan, Şamil Boztepe, Şülay Bozdağ ve Turgut Akgün.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Dündar Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay

Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay

Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek

Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek

Malatya’da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği

Malatya’da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği

Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı

Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı

Malatya'da evde sağlık hizmetleri ekipleri yoğun mesaide

Malatya'da evde sağlık hizmetleri ekipleri yoğun mesaide

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.