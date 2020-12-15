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AK Parti’de 100. Yıl Mahallesi Başkanı Murat Pulgu oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.12.2020 21:52 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, partinin 100.

AK Parti’de 100. Yıl Mahallesi Başkanı Murat Pulgu oldu

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, partinin 100. Yıl Mahallesi Başkanlığı görevine Murat Pulgu’nun getirildiğini bildirdi.
Makamların gelip geçici olduğunu kaydeden Oruç, "Türkiye’nin kaderi ile özdeşleşen AK Parti’nin birliği, bütünlüğü her şeyden önemlidir. Makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz ama ahdimize, davamıza asla veda etmeyiz. 100. Yıl Mahallesi Başkanımız Abdullah Kasap görevini Murat Pulgu’ya devretmiştir. Üstlendiği görevini bugüne kadar layıkıyla yapan Abdullah Kasap’a emekleri için teşekkür ederiz. Yeni göreve gelen Murat Pulgu’ya başarılar dileriz" dedi.

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