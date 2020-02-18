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AK Parti’de kongre süreci başlıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 18.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük il teşkilatlarında kongre süreci Eskipazar ve Yenice ilçeleriyle başlayacak.AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kongre takvimine göre ilk kongrelerin Eskipazar ve Yenice ilçelerinde yapılacağını söyledi.Altınöz, AK Parti kongrelerinin bir bayram ve demokrasi şöleni olduğunu belirtti.Kongrelerin tazelenme, değişim ve heyecan olduğunu ifade eden Altınöz, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığımızın 7.

AK Parti Karabük il teşkilatlarında kongre süreci Eskipazar ve Yenice ilçeleriyle başlayacak.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kongre takvimine göre ilk kongrelerin Eskipazar ve Yenice ilçelerinde yapılacağını söyledi.
Altınöz, AK Parti kongrelerinin bir bayram ve demokrasi şöleni olduğunu belirtti.
Kongrelerin tazelenme, değişim ve heyecan olduğunu ifade eden Altınöz, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresi, 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00’da Eskipazar Gençlik Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek. Yenice İlçe Kongremiz 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 11.00’da Yenice Orman İşletme Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Gönül vermiş, inandığı yolda yürüyen, gönül dostlarımızı o gün salonlarımıza bekliyoruz" dedi.

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Eflani
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