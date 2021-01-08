AK Parti’de kongre süreci belli oldu

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın 7. Olağan İl Kongresi tarihi belli oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ömer Özmen, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Bu süreç lider ülke Türkiye hedefine daha da odaklanacağımız bir dönem olacaktır” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Kovid-19 salgını sebebiyle uzun zamandır ertelenen kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Özmen, kongrelerin 13 Ocak’ta başlayacağının müjdesini verdi. Basın açıklamasında zor bir yılın geride bırakıldığına dikkat çeken Özmen, “Bir yandan salgın ile mücadele ederken, bir yandan da çarkı durdurmadan yatırımları, üretimi ve ticareti artırmaya gayret ettik. Sosyal devletin gereklerini yerine getiren Devletimiz bu süreçte sağlık sisteminin gücü ile dünya devletleri arasında ön plana çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin etkin ve hızlı karar alma özelliğine hep beraber şahit olduk. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşa edildiği bu süreçte bu hayalimizin de ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Aydınımızda da yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sözünü verdiğimiz bir çok vaadimizin temeli atıldı, atılacak. 2022 yılı sonuna kadar inşallah bir çoğunu tamamlamış olacağız” dedi.

“En çok üye kaydedilen yıl oldu”

AK Parti Aydın’daki kongre süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özmen; “2020 yılında hem ilçe kongrelerini, hem kadın ve gençlik kollarımızın ilçe kongrelerini tamamladık. Yaz aylarında salgının imkan verdiği ölçüde kıymetli vekillerimiz ile ilçelerimizde programlar yaptık, hemşerilerimizin yanında olduk. 2020 yılı AK Parti’nin 19 yıllık tarihinde en çok üye kaydedilen yıl olarak tarihe geçti. 2021 yılı da bizim altın yılımız olacak. 2023 hedeflerimize emin ve kararlı adımlar ile yürüdüğümüz, salgından sonra sahada daha çok görüneceğimiz bir yıl olacak. İlçe Başkanlarımız ile bu yıl yapacağımız çalışmaları planlamaya başladık, salgın sonrası bahar aylarının ve Ramazan ayının hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki dönem az önce de ifade ettiğim gibi 2023’e giden süreçte büyük bir önem arz etmektedir. Bu süreç büyük ve güçlü Türkiye’nin tahkim edildiği, lider ülke Türkiye hedefine daha da odaklanacağımız bir dönem olacaktır” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye katılacak"

Ertelenen kongrelerin de 13 Ocak itibariyle başlayacağını belirten Özmen; “Bir müddet önce başlanan ancak salgın nedeniyle tekrar ertelenen il kongrelerimiz inşallah 13 Ocak’ta tekrar başlıyor. İlimizin kongresi de nasip olursa 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 11.30’da Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi 7. Olağan Kongremize davet ediyoruz. Kongremizde salgın kurallarına uyacağız, temizlik, maske ve mesafeye riayet edeceğiz. Aynı gün ve saatte gerçekleşecek kongrelere Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız canlı bağlantı yoluyla katılacaktır. Yine tüm illerdeki kongrelerimize genel başkan yardımcılarımız da katılacaktır” dedi.

“İnandığımız yolda yürüyeceğiz”

2023’e giden süreçte destek vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğuna dikkat çeken Özmen; “2023’e giden bu yolda sorumluluk taşımak isteyen birçok arkadaşımız ile görüştük, istişare ettik. Bu sürece destek vermek isteyen bir çok arkadaşımız var. Bu vesileyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda ben de varım, destek olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızın da bizimle irtibata geçmesini rica ediyorum. Son söz olarak, partimizin kuruluşundan bugüne bu emaneti taşımaya gayret eden üyesinden milletvekiline, bakanından sandık müşahidine, gencinden yaşlısına emeği geçenler ile biz büyük bir aileyiz, kutlu bir davanın mensuplarıyız. Rabbim izin verdiği müddetçe nasıl bugüne kadar hep birlikte gayret ettiysek, bundan sonra da makamımız ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde dostlukları çoğaltarak, düşmanlıkları azaltarak, safları sıklaştırarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

