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AK Parti’de korona süreci sonrasında ilk toplantı gerçekleştirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.06.2020 18:40 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı yönetim kurulu sosyal mesafe kuralına uyarak korona virüs sürecinin ardından ilk toplantısını yaptı.İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığındaki toplantı Kadın kolları Başkanı Perihan Gümüş, yönetim kurulu üyeleri katıldı.Teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantıda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı yönetim kurulu sosyal mesafe kuralına uyarak korona virüs sürecinin ardından ilk toplantısını yaptı.
İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığındaki toplantı Kadın kolları Başkanı Perihan Gümüş, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantıda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Korona virüs süreciyle birlikte mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret gösterdik. Ancak video konferans yöntemiyle toplantılar ve görüşmeler yaptık. Bayram’da siyasi parti il başkanları ile video konferans sistemiyle görüştük. Adıyaman’ın yararına, sorunlarıyla ilgili birlik olmalıyız, ana eksenimiz ‘Adıyaman’ olmalı dedik. Amacımız Adıyaman’ı bir adım öteye taşıyarak, birlik beraberliğimizi daim olması için çapa sarf ediyoruz. Önce Adıyaman, önce memleket düşüncesi var.
Özellikle milletvekillerimiz başta olmak üzere hiç boş durmadılar. Çok kısa süre önce, Adıyaman’ın en büyük projelerinden birisi olan Millet Bahçesi 20 Temmuz’da ihalesi yapılıyor. Besni ilçesindeki Millet Bahçesi 2 Temmuz’da ihalesi yapılıyor.
Samsat depremden sonra yeniden inşa ediliyor. Hükümet konağının ihalesi 18 Haziran’da ihale yapılıyor. Samsat ve Tut ilçesine seyircili spor salonlu yapımı başlıyor. Biz kenetlendiğimizde yapamayacağımız bir şey olmadığını gördük.
Korana sürecinin normalleşmesiyle birlikte Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya gelerek belediye ve üniversite ekseninde değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi irade olarak bize düşen konuları dile getirdik. İlk toplantımızı yaptık.
Allah’ın izniyle Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecini yürütmesi gibi, 2002’den bu güne kadar hep ileriye bakarak, sorunlara çözüm bulduk. Hem il hem de ülke bazında sorunları çözen yüksek bir iradeye sahibiz. Recep Tayyip Erdoğan öyle bir lider ki dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterdi. Yerelde bizler genelde ise Liderimiz, inşallah daha güzel bir Türkiye, lider bir Türkiye için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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