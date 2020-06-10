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AK Parti’de merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 10.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partilerin merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli olduğu söyledi.İl Başkanı Karabıyık, yaptığı açıklamada, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmayla merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli olduğu belirtti.

AK Parti’de merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partilerin merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli olduğu söyledi.
İl Başkanı Karabıyık, yaptığı açıklamada, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmayla merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli olduğu belirtti. Karabıyık, Bilecik merkez ilçe koordinatör meclis üyesi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, köy koordinatör meclis üyesi İl Genel Meclis üyesi Zeki Kayadelen olmuştur. Bahçelievler koordinatör meclis üyesi Çetin Kaya, Gazipaşa- Osmangazi Mahalleri koordinatör meclis üyesi Muhammet Karadayı, Cumhuriyet ve İstiklal Mahalleleri koordinatör meclis üyesi Gülcan Namal, İsmetpaşa ve Orhangazi Mahalleleri koordinatör meclis üyesi Hasan Cinit, Hürriyet ve İstasyon Mahalleleri koordinatör meclis üyesi Köksal Arslan, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş koordinatör meclis üyesi Nusret Dahil olmuştur. Tüm merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyesi arkadaşlarımıza çalışmalarına başarılar dilerim" dedi.

AK Parti’de merkez ilçe, köy ve mahalle koordinatör meclis üyeleri belli oldu

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Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
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