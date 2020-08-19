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AK Parti’de pandemiye uygun üye çalışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, internet üzerinden başlattığı pandemiye uygun üye çalışması ile yılsonuna kadar 35 bin üye hedefliyor.AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 1 Temmuz’da başlayan yeni üye kampanyasında dijital ortamı da devreye soktu.

AK Parti’de pandemiye uygun üye çalışması

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, internet üzerinden başlattığı pandemiye uygun üye çalışması ile yılsonuna kadar 35 bin üye hedefliyor.
AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 1 Temmuz’da başlayan yeni üye kampanyasında dijital ortamı da devreye soktu. Pandemi nedeniyle hayata geçirilen çalışma ile yaklaşık 300 bin olan üye sayısına yılsonuna kadar 35 bin üye daha kazandırılması hedefleniyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeniliğe en hızlı uyum sağlayan partilerin başında geldiklerini belirterek, “Pandemi sürecinde her hafta il ve ilçe yönetim kurulu toplantılarımızı, milletvekili, ilçe başkanları ve belediye başkanları koordinasyon toplantılarımızı internet üzerinden video konferansla aksatmadan devam ettirdik. Binlerce saatlik online toplantılar yaptık. Kurban Bayramını online gerçekleştirdik. Bütün bunları yoğun katılım ve düzen içinde yaptık. Bugün normalleşme sürecine girmiş olsak da, risk tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle dijital ortamın avantajlarını üye çalışmalarımızda da kullanarak, internet sitemiz üzerinden ön başvuru almaya başlıyoruz” dedi.
Sistemin çalışma şekli hakkında bilgi veren Ellibeş, “AK Partili olmak demek, ülkemizin ve milletimizin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Bu kutlu davanın birer neferi olmak isteyen, dürüst, samimi, şekilde milletimize hizmetkar olarak, ülkemizin kalkınması ve yükselişinde pay sahibi olmayı hedefleyen herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz. Türkiye’yi bölmek, parçalamak, uzaktan kumanda ile kontrol altında tutmak isteyenlerin çok açık ve net fikirlerini geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın ifadelerinde gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye’yi açıkça hedef alan Biden, aslında bugüne kadar dile getirdiğimiz ama bazılarının inanmak istemediği gerçekleri itiraf etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı siyasi bir tutum üretmek Türkiye’ye karşı bir siyasi tutum üretmektir” diye konuştu.
Türkiye’nin demokrasi ve bağımsızlık bilinci yüksek bir ülke olduğuna değinen Ellibeş, “15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı demokratik hak ve hürriyetlerini canı pahasına koruyabildiğini göstermiştir. Türkiye’nin bağımsızlığını ve küresel bir aktör haline gelerek güçlü yükselişini hazmedemeyen Joe Biden gibi bazı siyasiler karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı ve milletimizin iradesini bulmaya devam edeceklerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalefetle bir olarak devireceğiz diyen Biden bilmeli ki, Türkiye’de kimin iktidar olacağına sadece milletimiz karar verir. Darbelere, dayatmalara geçit vermez. Emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakır. Ne yazık ki, açıkça ülkemizi hedef alan bu dış mihraklara karşı hangi siyasi görüşten olursa olsun hep birlikte tepki verememek Biden’ın sözlerinden daha çok içimizi acıtmıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. AK Parti çatısı altında olmak demek, ülkemizi ve milletimizi hedef alan bu hadsizlere karşı cesurca karşı koyabilmek demektir. Bunun için www.akuyelikkocaeli.org internet adresi üzerinden ön kayıt formunu doldurmanız yeterli olacaktır. On iki ilçe başkanlığımız üzerinden formu dolduran vatandaşlarımıza bizzat ulaşarak üyelik işlemini tamamlamış olacağız. Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bire bir üye kayıt çalışmalarımız da kadın ve gençlik kollarımızla birlikte devam etmektedir. Türkiye’nin ve ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam eden AK Partimize yılsonuna kadar Kocaeli’de 35 bin yeni üye dahil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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