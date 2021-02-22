AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı 7.Olağan kongre sonrasında İl Başkanlığına Ali Kemikkıran seçilmesinin ardından yeni yönetim listesi de belli oldu.

AK Parti 7.Olağan İl kongresi Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı. İl Başkan adayı Ali Kemikkıran’ın tek liste halinde katıldığı kongre sonrasında ise 39 kişilik yeni yönetim listesi de belli oldu. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran başkanlığında yeni yönetim, Alper Aydemir, Hülya Belirir, Gözde Türker, Zübeyde Kıratlı, Ergül Korkmazer, Figen Şimşek, Kübra Elaçmaz, Mehmet Selman Kuzay, Osman Vergiveren, Mehmet Cingil, Medet Ay, Fatih İlalan, Haluk Köybaşı, Yasin Ayıkbaba, Serhat Sonugelen, Mustafa Erdoğan, Tevfik Ekici, Salih Açıkgöz, Süleyman Özgün, Nurullah Uzer, Ersin Doğan, Fatih Güneş, Mehmet Cingil, Fatih Ceran, İlhan Esenoğlu, Gökmen Yamangil, Gökhan Doğru, Mustafa Doğan, Serhat Cantekin, Ali Rıza Kalcı, Mehmet Topatan, İbrahim Köylü, Ahmet Kutlugün, Ercan Şaban Kolaybulan, Kadir Pınarbaşı, Ömer Uygunol, Savaş Sertbakan, Ergün Elmacı, Semra Sıla Aydın isimlerinden oluştu.

AK Parti’de Büyük Delegeleri ise Ali Kemikkıran, Ayşe Bilgiç, Furkan Türker, Mehmet Savran, Mustafa Rauf Yanar ve Ferit Yiğitarslan isimlerinden oluştu.



