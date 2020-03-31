YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasını desteklediklerini söyledi.
AK Parti Çorum teşkilatları olarak bu zor süreçte her zaman devletin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir” dedi.
Mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm Çorum halkını imkanları çerçevesinde destek olmaya davet eden Ahlatcı, “Çorum halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Bu zor zamanda da devletinin yanında olacağına inanıyorum. Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız” diye konuştu.
Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Çorum’un, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine göstereceğine inandığını belirten Ahlatcı, “Tüm siyasi partilerin, iş dünyamızın, halkımızın ve hayırda yarışan dostlarımızın da bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Emet İHH görev başında

Emet İHH görev başında

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Çorum Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:49
İkindi
16:22
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.