AK Parti'den, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

AK Parti yetkilileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini itham eden, bürokratlarımızı tehditleriyle hedef alan, nefret söylemi ile toplumu bölen bu siyasi üslubu milletimiz hak etmiyor Kılıçdaroğlu. Üslub-u beyan, ayniyle insan." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik, "Mutfaktan kütüphaneye terfi eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni zırva. CHP'nin Genel Başkanı, sufle verilen yalan, palavra ve iftiralarla siyaseti kirletmeye devam ediyor. Yazık, çok yazık." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu belirterek, "Milletin beklentisi yalan üreten değil, proje üreten vizyoner bir muhalefettir. Hangi senaryoyla, hangi algı oyunuyla çıkarsan çık milletimizden asla onay alamayacaksın." görüşünü paylaştı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise sosyal medya hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gün boyu devam eden rezil performansı bir kez daha bir siyasetçi değil, bir 'etki ajanı' olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir." açıklamasında bulundu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun amacı siyaset yapmak, siyaset üretmek, siyasi bir rekabet yürütmek değildir, amacı Türkiye Cumhurbaşkanı'na kara çalarak, çamur atarak, iftiraya sarılarak, Türkiye gündemini bloke etmektir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi ablukaya almak için yürütülen psikolojik harekatın bir aparatıdır. Türkiye'yi esir almak isteyenlerin maşası olarak kendinden bekleneni, isteneni yapmaktadır. Ağababaları, eli silahlı katil akıldaneleri başaramadı, Kılıçdaroğlu hiç başaramayacak."

