AK Parti’den gündem değerlendirmesi

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı yaparak, Edremit Belediye Meclisi’nde görüşülen gündem maddeleri ve CHP Edremit İlçe Başkanının iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Edremit Belediyesi Meclis Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda eski belediye hizmet binasının yerine yapılacak olan Gençlik Merkezi’nin içkili yerler krokisine alınmasına itiraz ettiklerini söyleyen Murat Tuna, “16’ncı gündem maddesinde eski Edremit belediyesi binasının gençlik ve kültür merkezi adı altında kırdılar döktüler. Bizim itirazımız şuydu; Birincisi Emniyet müdürlüğünden yerin konumu ile ilgili herhangi bir bilgi alınmamıştı. İkincisi Gençlik merkezini içkili yerler krokisine almak gibi bir aklın neye hizmet ettiğini sorduk. Çünkü eski belediye binasının etrafında onlarca esnaf var ve yüzlerce insan buranın önünden geçiyor. Gençlik merkezi yapacağınız yeri içkili yerler krokisine almak onun altında barlara ve içkili yerlere müsaade etmek ne kadar doğrudur? Bu sorumuz üzerine mecliste 15’e 15 oylar eşitlendi, Belediye Başkanının yerine oturumu yöneten başkanın oyuyla bir fazla oyla geçti. Bu konuda ilçe başkanımız kaymakamlık nezdinde girişimler yapacaktır. Burası ilçenin cazibe merkezidir ve buraya içkili yer ruhsatı vermek yanlış bir karardır” dedi.

“Gençlik Merkezi’nin ismi Ali İleri olsun”

Gençlik Merkezi’ne verilecek isim konusunda da Ali İleri olması için önerge verdiklerini söyleyen Tuna, “Gençlik merkezinin ismi konusunda Cumhur İttifakı’nın bir önergesi var. Onu da komisyona sevk ettiler. İsim konusunda Cahit İnceoğlu’nun ismini tabelaya asmışlar. Kendisi 2 dönem Akçay’da belediye başkanlığı yapmıştır, ama yaptıkları usulsüzlükleri biz biliyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız ve Cumhur ittifakımızın meclis üyelerimizin aldığı ortak karar ile bir dönem milletvekilliği yapmış, 5 yıl belediye başkanlığı yapmış rahmetli Ali İleri’nin ismini verilmesi konusunda önergemizi verdik” diye konuştu.

“Vazifemiz, Edremit’in haklarını korumak”

AK Parti İlçe Başkanı Umutlu ise yaptığı açıklamada “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 7. Olağan Kongremizi birlik ve beraberlik ortamında gerçekleştirdik. Gençlerin çoğunlukta olduğu, dinamik ve heyecanlı yeni bir yönetim kurulu ile Edremit’e hizmet yolumuza devam etmekten onur duyuyoruz. Bu vesile ile tüm yönetim kurulu üyelerimize ve değerli delegelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Edremit halkının değerlerini, haklarını koruyup kollamayı vazifemiz bildik ve bu uğurda elimizi taşın altına koyarak haksızlıkların, usulsüzlüklerin karşısında duvar gibi durmakta kararlıyız” dedi.

“30 yıldır hangi köklü sorunu çözebildiler”

Başkan Ekrem Umutlu, Altınoluk ve Güre mahallelerinin, büyükşehirden önce 30 yıldır CHP tarafından yönetildiğini ve yönetenlerin köklü sorunlara çözüm bulamadıklarını ifade ederek, “Altınoluk ve Güre mahallelerimiz, belediye oldukları dönemde 30 yıldır CHP tarafından yönetiliyordu. Hangi köklü sorunlara çözüm bulabilmişler? Hangi hizmetleri halkın hak ettiği ölçüde sağlayabilmişler? Bunları en iyi orada yaşayanlar biliyor. Altınoluk ve Güre’nin çehresi son 5 yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla inanılmaz ölçüde değişti” şeklinde ifadelerde bulundu.

“Hayal edilen projeleri büyükşehir belediyesi yaptı”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, yalnızca Narlı Bölgesi’ne 16 milyon 200 bin lira yatırım bedeliyle yapılan 40 bin kişi kapasiteli Atık su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla, bölgedeki atık su arıtma tesisleri 270 bin kapasiteye ulaştığına dikkat çeken Ekrem Umutlu, “Bu sayede; vidanjörlerle çekilerek kontrolsüz şekilde bertaraf edilen atık sular arıtma tesisine yönlendirilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyemiz, körfeze 385 milyon liralık atık su arıtma yatırımı yaptı. Oluşturulan içme suyu depoları da zaten malumunuzdur. Bunların yanı sıra milyonlarca liralık daha birçok hizmeti Altınoluk ve Güre mahallelerimiz almıştır. Önceden hayal olarak görülen bu yatırımları hiçe sayarak küçük hesaplar peşinde koşan bir zihniyet var maalesef” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularına da yanıtlayan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediyemize ve onun iştiraki olan BASKİ’ye yöneltilen mesnetsiz suçlamaların direk muhatabı olmasak ta, yapılan milyonlarca liralık yatırımları, çözülen sorunları görmezden gelemezdik. Zaten BASKİ idaresi, geçtiğimiz günlerde gereken cevabı da verdi. Büyükşehir Belediyemiz kurulduğu günden bu yana Edremit ilçemize ve tüm mahallelerine önemli dokunuşlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu hizmetleri ilçe belediyesi her fırsatta kendisi gerçekleştirmiş gibi halka lanse etmekten kaçınmıyor. Başkasının yaptığı hizmeti kendisi yapmış gibi halka anlatan bir zihniyet ile nasıl muhatap olunabilir ki?” dedi.

“İddialarımız karşısında susuyorlar”

Geçtiğimiz haftalarda yaptıkları basın açıklamalarında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve yönetimi ile ilgili iddialarda bulunduklarını ve bu iddialara karşılık cevap alamadıklarını söyleyen Umutlu, “Önceki haftalarda yaptığımız açıklamalar ile Edremit Belediye Başkanı ve yönetimini hedef alan iddialarda bulunduk ve belgeleriyle bu iddialarımızın arkasındayız. Sayın Belediye Başkanı her nedense bu iddialar karşısında susuyor ve CHP İlçe Teşkilatı’nın çiçeği burnunda başkanı çıkıp anlaşılması zor ve mesnetsiz açıklamalarda bulunuyor. Önce çıkıp ihalesiz işler ve usulsüz işler yapıldığı ile ilgili yaptığımız açıklamaları cevaplasınlar. Edremit Belediyesi’nde yapılan yanlış işler, yalnızca şimdiye kadar aktardıklarımızdan ibaret değil. Zamanı geldiğinde çarpıcı açıklamalarımızı göreceksiniz” diyerek iddiaları yanıtladı.

“Doğru kararları her zaman takdir edip destekledik”

Cumhur İttifakı üyelerinin Edremit Belediye Meclisi’nde çoğunluk olmamasına rağmen son meclis toplantısında bazı yanlış kararların ret edilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Ekrem Umutlu, Cumhur İttifakı başta olmak üzere, CHP ve İyi Partili belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Umutlu, “Bizler, inandığımız yolda yürüyoruz. ‘Halka hizmet Hakka Hizmettir’ düsturuyla hareket edenlerin her zaman yanında olduk. Edremit Belediye Meclisi’ndeki AK Parti Gurubumuz, doğruyu takdir etmesini de bildi, yanlışlar karşısında sesini yükseltmesini de bildi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatanların karşısındayız. Bize iletilen her türlü istek ve sorun ile ilgilendiğimizi zaten bilmeyen kalmadı. Bizler bu göreve rant için değil, hizmet için geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı bu hizmet yolunda alnımız ak bir şekilde yürüyoruz. Son meclis toplantısında Edremit halkının yararına olmayan birkaç maddeyi CHP ile İyi partili meclis üyeleri ve Cumhur İttifakımızın üyeleri ret etti. Edremit’in haklarını savundukları için hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.