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AK Parti’den İdlib gazilerine ziyaret

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:18 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İdlib’deki hava saldırısında yaralanan askerler ile ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İdlib’deki hava saldırısında yaralanan askerler ile ailelerini ziyaret etti. Bilgili, İdlib gazilerine gösterdikleri vatanperverlik ve cesaret için minnet borçlu olduklarını söyledi.
Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, Suriye’nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında
bir çok arkadaşını şehit veren ve o saldırıda yaralanan Kozanlı gaziler Zafer Ayhan ve Sefa Öztürk ile GATA’da tedavisi süren Ali Temel’in ailesini ziyaret etti. Bilgili vatan savunmasında büyük bir cesaret ve yüreklilikle harekatta mücadele eden tüm Mehmetçiğin dualarla yanlarında olduklarını belirterek, gazilere gösterdikleri bu cesaret ve vatanperverlik için minnet borçlu olduklarını ifade etti. Bilgili, "Ülkemiz tarihi bir süreçten geçerken sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör yapılanmasına ve buna çanak tutacak hiçbir yapılanmaya karşı büyük bir vatan savunması ve güvenlik harekatı gerçekleştirilmekte. Tarihten buyana ülkemizi hedef alan emperyalizme karşı verilen bu mücadelede ilçemiz yüzlerce gazi ve şehit veren ve vatanperverlerin, Nene Hatunların, Hasan Tahsin’lerin yer aldığı bir ilçedir. Bahar Kalkanı Harekatında da 36 askerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken Kozanlı yiğit gazilerimiz evlerine döndüler ve bizler de minnet borcumuzu bizzat kendilerine iletmek istedik. Gazilerimizin yeniden bu operasyonda iyileşip dönmek istemeleri göğsümüzü kabarttı, gururlandık duygulandık. Şehit ailelerimizin olduğu gibi vatanı için canını yok sayan gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

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