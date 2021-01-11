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AK Parti’den kongre açıklaması

11.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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AK Parti’den kongre açıklaması

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, il kongresinin 18 Ocak’ta yapılacağını söyledi.Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, Kadın Kolları Başkanı Çiğden Ula, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ve ilçe başkanları katıldı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, il kongresinin 18 Ocak’ta yapılacağını söyledi.
Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, Kadın Kolları Başkanı Çiğden Ula, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, ilçe kongrelerini tamamladıklarını, 18 Ocak’ta da il kongresini gerçekleştireceklerini belirtti. Günceoğlu, “AK Parti teşkilatı olarak 7 Ekim’de başlatmış olduğumuz bir süreç vardı. Kasım ve aralık aylarında delege seçimlerimizi yaparak, kongrelerimize başladık. 23 Şubat 2020 tarihinde Bitlis, Güroymak, Ahlat ve Tatvan ilçe kongrelerini gerçekleştirecektik. Daha sonrasında ise 11 Mart 2020 tarihinde Adilcevaz, Hizan ve Merkez ilçe kongrelerimizi yapacaktık. Ülkemizde yaşanan ve dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı kongrelerimiz ertelendi. Ağustos ayında bu süreç yeniden başlatıldı. Biz özellikle Adilcevaz ve merkez kongrelerimizi gerçekleştirdik. Hizan kongremizi yapmadan merkezden atama yapıldı. Artık il kongreleri ile ilgili bir süreç başladı. Bizlere genel merkezimiz tarafından 18 Ocak 2021 tarihinde Bitlis il kongresi için müsaade verildi. Bu konuda genel merkezimiz bize yetki verdi. Bu yetkiyi bize veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Genel Başkanı Erken Kandemir’e, Bölge Başkanımız Metin Bulut’a, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz’e, milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar’a teşekkürü borç bilirim. Bu süreçler bizim için bir yenilenme sürecidir. Yeni bir hareketin başlangıç sürecidir. Bu süreçte teşkilatlarımızla 2023 seçimlerine giderken, vizyoner arkadaşlarımızla yeni bir süreç başlatıyoruz. Genel merkezimizin daha önceki stratejilerinde toplumun sesine kulak verip, yeni oluşumlar gerçekleştirmek istiyorduk. Bu oluşumlar 18 Ocak’ta gerçekleştireceğimiz kongremizde halkımızın bizden talepleri doğrultusunda yeni bir yapılanma içine girdik. İnşallah hayırlısıyla Bitlis kongremizi de gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti’den kongre açıklaması

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Bitlis Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:39

Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
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