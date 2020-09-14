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AK Parti’den Mütercimler hakkında suç duyurusu

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, katıldığı bir televizyon programında imam hatipliler hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ile gençlik kolları üyeleri, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Mütercimler hakkında suç duyurusu dilekçesi sundu.

AK Parti’den Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, katıldığı bir televizyon programında imam hatipliler hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ile gençlik kolları üyeleri, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Mütercimler hakkında suç duyurusu dilekçesi sundu. Daha sonra açıklamada bulunan Başkan Kenan Beyter, imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için topladıklarını belirtti. Beyter, "İmam hatip liseleri ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. Hal böyleyken imam hatipliler hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti Hakkari Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye’nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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