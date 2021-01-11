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AK Parti’den OGC’ye ziyaret

11.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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AK Parti Osmancık İlçe yönetimi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Osmancık Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Karatağ ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan Bilal Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.Yerel ve yaygın basın mensuplarının önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirten Şerif Okudan, “Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla hizmet veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, tüm medya mensuplarına mesleklerinde başarılar diliyorum.

AK Parti Osmancık İlçe yönetimi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Osmancık Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Karatağ ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan Bilal Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Yerel ve yaygın basın mensuplarının önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirten Şerif Okudan, “Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla hizmet veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, tüm medya mensuplarına mesleklerinde başarılar diliyorum. AK Parti olarak ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.
Başkan Çevrim’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.

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