AK Parti'den Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AK Parti, bazı basın yayın organlarındaki söylemleri nedeniyle CHP'li Fikri Sağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki partililer, suç duyurusunda bulunmak üzere geldikleri Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan işlem yapılmasını talep ettiklerini bildiren Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin, milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu ifade etti.

Özcan, cumhuriyetin temelinde milli iradenin üstünlüğünün olduğunu, çok partili siyasi sistemle bu vasfın tam manasıyla hayata geçirilmeye başlandığını aktardı.

Her dönemde, milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin bulunduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendini bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur."