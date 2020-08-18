YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. AK Parti’den üye hamlesi

AK Parti’den üye hamlesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni üye kampanyası başlattı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni üye kampanyası başlattı. Kampanyada partiye yaklaşık 300 yeni üye kazandırıldı.
AK Parti Ailesi’ne yeni üyeler kazandırmak için kolları sıvayan AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, kampanya kapsamında yüz yüze üye çalışması gerçekleştirdiklerini, onun dışında www.akuyeliktekirdag.com web adresi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işleminin tamamlanacağını söyledi.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren AK Partili Başkan Mustafa Kır, sadece seçim zamanı değil, her zaman Muratlı halkıyla birlikte olduklarının altını çizerek, üye çalışmalarının oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Başkan Kır, vatandaşlar ve seçmenleriyle her zaman bir araya gelmenin partilerinin en önemli misyonlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan, yapılan üye çalışmalarında partiye yaklaşık 300 yeni üyenin kazandırıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Trabzon'da bir mahalle şarbon şüphesiyle karantinaya alındı

Trabzon'da bir mahalle şarbon şüphesiyle karantinaya alındı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Bellona Kayseri Basketbol’un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:16
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

İnan Eczanesi
Kapakli
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şahin Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
Dürüst Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mıratlı'da Sığır Tüberkülozu Vakası

Mıratlı'da Sığır Tüberkülozu Vakası

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.