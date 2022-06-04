AK Parti'den Van, Hakkari ve Muş'ta "Çevre Haftası" açıklaması

HAKKARİ (AA) - AK Parti Van, Hakkari ve Muş il başkanlıkları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, yazılı açıklamasında, Dünya Çevre Günü'nün 1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlandığını belirtti.

1‐7 Haziran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Türkiye Çevre Haftası" ilan edildiğini anımsatan Oflas, şunları ifade etti:

"Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içinde olduk."

Van'da yürütülen projeler kapsamında Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde toplam 863 bin metrekarelik alanda Millet bahçelerinin yapımına devam edildiğini belirten Oflas, "2021 yılında başlanılan Van Gölü dip temizliği kapsamında 10 kamyon, 2 ekskavatör ve bir loderin satın alınmasında Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızdan da destek alınmıştır. Şu ana kadar 35 bin metreküp çamur çıkartılmıştır." bilgisini verdi.

Oflas, "Katı atık tesisinde şu an 3 motor çalışıyor ve ortalama 3 megavat enerji üretiyor. Bu da 14 bin hanenin enerji ihtiyacı demektir. Bu tesis tam kapasite çalışmaya başladığında saatlik üretim 6,5 megavat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Oflas, şunları kaydetti:

"Bu da 35 bin hanenin enerji ihtiyacı demektir. İskele Mahallesi'nde yapımına başlanan Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Van'ın 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan tesis aynı zamanda Van Gölü'nün kirlilikten de korunmasını sağlayacak. Türkiye'nin en iyi ve teknolojik tesislerinden biri olan Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 180 milyon liraya mal oldu."

- Hakkari

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Saban Arslan, açıklamasında, AK Parti belediyeciliğiyle tanışan şehirlerde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaralarının tarihe karıştığına dikkati çekti.

Kendileri için çevreci olmanın, atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Arslan, "Bizim için çevreci olmak atık su arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak, Edirne'den Hakkari’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

- Muş

AK Parti Muş İl Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Şeyda Yavşan da Millet Bahçesi'ndeki basın açıklamasında, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerini ortaya koyduklarını belirten Yavşan, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık. Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı artırmak adına '81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi' hedefiyle şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

