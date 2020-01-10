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  4. AK Parti’den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

AK Parti’den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

VAN HABERLERİ  | 10.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım; yürütme kurulu, 3 ilçenin başkan vekilleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı.

AK Parti’den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.
Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım; yürütme kurulu, 3 ilçenin başkan vekilleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda yeni ilçe başkanlarının 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00’te Van Ferit Havaalanında karşılanmaları kararlaştırdı. Çalım, pazartesi günü saat 13.00’te havaalanında karşılamanın ardından ilçe başkanlarının konvoy eşliğinde ilçelerine gönderileceğini söyledi. Çalım, yeni ilçe başkanları ile birlikte İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun da Van’a geleceğini söyledi.

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