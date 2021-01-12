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AK Partili Akbaşoğlu partisinin Çankırı Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

12.01.2021 18:15 | Son Güncelleme:
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"Türkiye'yi her alanda 3-4 misli büyüten bir AK Parti gerçeği var"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'yi her alanda 3-4 misli büyüten bir AK Parti gerçeği var." dedi.

Akbaşoğlu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı Kadın Kolları Kongresi'nde, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar birçok hizmete imza atıldığını söyledi.

Türkiye'de AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin önceki dönemlerin tamamından fazla olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Bütün Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. Şimdi 27 bin kilometreye çıktı. Barajlara, üniversitelere bakın, hastanelere bakın, neye bakarsanız bakın, 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılan hizmetleri terazinin bir kefesine koyun, son 18-19 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun dava arkadaşlarının hem yerel yönetimlerde hem merkezi hükümette yapmış olduğu hizmetleri terazinin diğer kefesine koyun, emin olun AK Parti'nin yaptıkları ağır basar." diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti döneminde her alanda büyüdüğünün altını çizen Akbaşoğlu, "AK Parti iktidara geldiğinde bütün Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 236 milyar dolardı, şimdi 800 milyar dolarlarda. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardaydı, şimdi 10 bin dolarlarda. Dolayısıyla Türkiye'yi her alanda 3-4 misli büyüten bir AK Parti gerçeği var." ifadesini kullandı.

Kongreye AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ümmügülsüm Ümütlü, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile partililer katıldı.

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