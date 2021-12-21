AK Parti'li Altunyaldız ile Usta, ASELSAN Konya'da incelemelerde bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın, tasarımdan başlayan yüksek teknoloji geliştiren yapısıyla özgün bir model oluşturduğunu söyledi.

Altunyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem ve Selman Özboyacı ile Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, Konya Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nı gezdi.

Heyet, ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Altunyaldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı düzeyi Konya'da gözlemlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya ASELSAN fabrikasının kurulmasını öngören kararnamesinden sonra savunma sanayisinde yeteneklerin ve tedarik zincirinin Anadolu'ya yayılması için model proje geliştirildiğini anlatan Altunyaldız, "Bu model fabrika çok kısa bir sürede oluştu. Temelinin atılmasıyla fabrikanın faaliyete geçilmesi arasında 9 aylık bir süre var. Diğer kapsamları da içine aldığımızda 365 gün gibi 1 yıllık süre var. Bu kadar kapsamlı bir proje 9 ay gibi bir sürede yapıldı ve faaliyete geçti. Bu şunu gösteriyor, birincisi teknoloji ve Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti olarak geliştiği noktayı gösteriyor. İkincisi, böylesine özgün projelerde insanımızın yeteneklerini gösteriyor. Bu anlamda mühendislikte ve yapıda üretim modellemesinde yetenek sahibi olduğumuzu çok net göstermiş oldu." diye konuştu.

Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynayacağını ve Konya endüstrisini dönüştüreceğini vurguladı.

Konya'nın son yıllarda ihracatta artan başarısına dikkati çeken Altunyaldız, şunları kaydetti:

"2021 başı ve sonu itibariyle yüzde 100 diyebileceğimiz bir ihracat artışıyla haklı bir şekilde Türkiye'de 4. sıraya yerleşmiş. Ürettiğimizi ürünlerin birim, ihracat değerinin 100 dolar mesafesinde olduğunu konuştuk. Bu son derece kıymetli. Katma değeri yüksek ürünler ihracatında ülkemizin geldiği noktayı ve inşallah geleceği noktaları işaret etmesi açısından son derece kıymetli. Fabrika; tasarımı, Ar-Ge'si yapılan ve üretilen, bir anlamda ham maddeden üretime kadar ama aynı zamanda tasarımdan başlayan yüksek teknoloji geliştiren yapısıyla özgün bir model oluşturuyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, ASELSAN Konya'nın Türkiye için ürettiği değeri kısa sürede pazarlayarak piyasada yerini kanıtladığını dile getirdi.

ASELSAN Konya'nın standart bir fabrika olmadığını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Bir Ar-Ge merkeziyle, tasarım merkezleriyle genç mühendislerin, tecrübeli mühendislerin bir arada geliştiği hem insanların yetiştiği hem de ülkesine değer katabilecek ciddi bir beyin çabasının oluştuğu özel bir mekandayız. Konya'da, 'Biz güçlüyüz, varız.' diyen 24 ortağımız organize sanayi bölgemiz, Sanayi Odası Başkanımız ve yatırımcılarımızla beraberiz. Onların desteğiyle devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulmuş teknoloji üst bölgesinin oluşturulması çok anlamlı. Yatırım bedeliyle de güçlü bir modelden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü, başarılı ve ihracatımıza katkı verecek, savunma sanayisini güçlendirecek önemli çalışmalarla ASELSAN Konya'yı daha çok duyacağız ve tanıyacağız. Yeni Türkiye modeli, böyle bir model. Eski Türkiye'den eser yok Konya ASELSAN tamamen yerli ve milli üretimiyle ve çabalarıyla, yerli zihinleri ve beyinleriyle kendi işini, kendi gücünü görebilen önemli bir değerimiz."

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık da fabrikanın bir yıl önce faaliyete başladığını hatırlatarak, "İnşallah ülkemiz bu tür tesislerle savunma sektöründe kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlik ve yeterliliğe gelecektir. 'Milli silah, güçlü savunma' sloganımızdır." dedi.

