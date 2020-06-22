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AK Parti’li Avni Keleş’in cenazesi toprağa verildi

İZMİR HABERLERİ  | 22.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Avni Keleş, son yolculuğuna uğurlandı.AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Avni Keleş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Avni Keleş, son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Avni Keleş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Keleş’in cenazesi öğlen namazına müteakip Urla Çarşı Hoca Caminde kılınan cenaze namazından sonra Urla Kuşçular Deve Deresi Mezarlığında toprağa verildi. Keleş’in bu son yolculuğuna; merhumun yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Bölge Başkanı Bülent Bademci, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, Urla Kaymakamı ve aynı zamanda Urla Belediye Başkan vekili Önder Can, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri ile çok sayıda partili katılım gösterdi. Urla İlçe Müftüsünün sosyal mesafe kurallarına uyularak kıldırdığı namazın ardından Avni Keleş gözyaşları arasında toprağa verildi.

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