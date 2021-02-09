AK Partili Başdaş: "Konak’a iki yıldır bir çivi çakılmadı"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesinin iyi yönetilmediğini savunarak, "Sayın Batur bütün Konaklıları uyutmaya çalışıyor. Meclisten geçen kararların yüzde 98’i oy birliği ile oldu. Fakat bizim bu desteğimize rağmen iki yıldır bir çivi dahi çakamadı” dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un "AK Parti hizmetleri engelliyor" şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştığını belirten Başdaş, "Biz Sayın Batur seçimi kazandığında şöyle diyorduk: ‘Tecrübeli bir belediye başkanı geldi, bizim de amacımız hizmet etmek, inşallah iyi bir ekip gelir ve Konak’a hizmet ederiz’. Fakat 2,5 yıl geçti ve anladık ki Konak, Batur’a 5 gömlek büyük geldi. Konak meclisinden geçen kararların yüzde 98’i oy birliği ile oldu ama bizim bu desteklerimize rağmen bir çivi dahi çakamadı.” diye konuştu.

“Batur’un derdi Konak değil büyükşehir”

Batur’un talebi üzerine Gültepe’de Çınartepe Mahallesi’nde 50 dönümlük bir yerin ilgili bakanlık tarafından 25 yıllığına Konak Belediyesine devrinin yapıldığını fakat 1.5 yıldır buraya hiçbir şey yapılmadığını anlatan Başdaş, "Sayın Batur, ‘Devlet Demir Yollarına ait iki bina var. Tepecik’te bunlar boş duruyor. Bizim birimlerimiz de dağınık, gel sen bize aracı ol ve biz buraya bir iki tane birimimizi getirelim’ dedi. Yine vekillerime durumu ilettim ve 20 gün içinde o yerlerin devrini Konak Belediyesine yaptık. Ama yine hiçbir şey yapamadılar. Bir binayı Uyuşturucu ile Mücadele Derneğine, diğerini ise geçen hafta oy birliği ile Mimarlar Odasına müze yapılsın diye verdiler. Sayın Batur’un derdi Konak değil, Batur’un derdi büyükşehirdi. Olmayınca ‘ben 5 yılımı nasıl geçiririm’ diye şimdi bütün Konaklıları uyutmaya çalışıyor. Ama biz uyumayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çiğli Tramvay’ı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Konak Belediyemiz kahvecilerimize yardım etmek istiyor fakat AK Parti grubu itiraz ediyor" sözlerine değinen Başdaş, “Tam tersi, biz kahveci esnafımıza destek olduk ama Abdül Batur, genel başkanı gelecek diye beceriksizliğini ört bas etmek için bu şekilde ucuz bir siyaset yapmaya kalktı. Dediler ki ‘Kahveciler mağdur oldu, 350 TL onlara destek olalım.’ Biz de komisyonlara havale ettik. Bütçe ve esnaf komisyonundaki arkadaşlar ‘bu parayı verelim’ dedi ve oy birliği ile imzaladılar. Sonra hukuk komisyonunda bulunan dört CHP’li ve bir AK Parti’li hukukçu arkadaş oturup maddeyi inceledi. Belediye yasasında ‘maddi yardım yapamazsın’ diye bir madde var. Hatta üç dört defa da Sayın Batur ‘maddi yardım yapamayız’ demişti. Hukuk komisyonundaki meclis üyesi arkadaşlarımız, ‘Bu maddeyi Mart ayındaki meclise bırakalım, oturalım nasıl yardım yapabiliriz diye konuşalım’ dedi. Sonra imar komisyonu üyelerinin oy birliği ile konu Mart ayındaki oturuma bırakıldı. Sayın Batur ise konuyu çarpıttı" ifadelerini kullandı.