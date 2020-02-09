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AK Partili Başkan Dağdelen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.Kırıkkale’nin ilçelerindeki esnaf ve vatandaşlarla toplantılar düzenleyen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, sorun ve talepleri dinliyor.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.
Kırıkkale’nin ilçelerindeki esnaf ve vatandaşlarla toplantılar düzenleyen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, sorun ve talepleri dinliyor. Esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklama yapan Dağdelen, "İl genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip onların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza bereketli ve başarılı bir 2020 yılı yaşamaları adına temennilerimizi ilettik. Bu kez Çerikli Beldesinde esnaflarımızın misafir olduk. Çayların içip sohbet ettik. Sıkıntılarını dile getirdiler çözüm noktasında ilk girişimleri başlattık. Allah’ın izniyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Ayça Eczanesi
Merkez
İlden Eczanesi
Merkez
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